Три человека пострадали в аварии с двумя легковушками на Ставрополье

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В городе Зеленокумске на Ставрополье, на улице Заводская, предварительно, водитель «Тойота Корола» разогнала автомобиль до небезопасной скорости и не справилась с управлением. Легковушка вылетела на встречную полосу, где столкнулась с «Рено Логан», а после врезалась в линию ЛЭП.

— За рулем «Тойоты» находилась 42-летняя жительница Степновского округа, которая имеет длительный стаж вождения, за последние два года к ответственности за нарушение ПДД не привлекалась, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Обоим водителям и пассажиру «Рено» медики назначили амбулаторное лечение. О том, какие они получили травмы, не сообщается. По факту аварии проводится проверка, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.