Директоров ставропольских организаций осудили за мошенничество на 6,2 млн

Фото: пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю

На Ставрополье прошел суд над гендиректором организации и врио директора ФГБУ за мошенничество по государственному контракту. В августе 2020 года был заключен контракт на реконструкцию ливневой трубы Кумо-Манычского канала. В актах приемки были указаны ложные данные о стоимости работ, что нанесло ущерб в 6,2 млн рублей.

— При этом, врио директора ФГБУ способствовал подписанию актов выполненных работ и утверждению дополнительного локально-сметного счета на неучтенные в проектно-сметной документации работы, – сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю.

В мае 2021 года против злоумышленников возбудили уголовные дела по факту мошенничества. А недавно в суде их признали виновными в преступлении. Гендиректора приговорили к трем годам в колонии общего режима, а врио директора ФГБУ – к двум годам тюрьмы.