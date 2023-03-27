Администрацию Ессентуков через суд обязали прекратить сброс стоков в реку

Администрация сбрасывала сточные воды в реку на протяжении девяти лет Фото: Михаил ФРОЛОВ

Суд обязал администрацию Ессентуков прекратить сбрасывать отходы в реку Бугунта и ручей Капельный. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края, стоки сбрасывались на протяжении девяти лет через 10 водовыпусков в границах второй зоны округа горно-санитарной охраны. А это запрещено законодательно.

— В ноябре 2022 года Ессентукским городским судом исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Указанное решение суда было обжаловано администрацией города-курорта в суд апелляционной инстанции, – сообщили в ведомстве.

Правда, уже в марте 2023 года судебная коллегия по административным делам Ставропольского краевого суда решение о запрете сброса стоков оставлено без изменений. Прокуратура добилась запрета сбрасывать стоки в реку с 1 января 2024 года.