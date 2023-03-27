Пьяный скутерист из Пятигорска спровоцировал аварию с двумя пострадавшими

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Накануне вечером в Пятигорске, на улице Советская, водитель скутера «Евротекс» не справился с управлением. В итоге транспорт вместе со скутеристом и пассажиркой опрокинулся на проезжей части. На место вызвали автоинспекторов и скорую помощь.

— С травмами головы и ссадинами в больницу доставлены 46-летний водитель, житель Пятигорска, и 31-летняя пассажирка, жительница Краснодарского края, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Такие травмы пострадавшие получили из-за отсутствия шлема и экипировки. Водитель отказался проходить тест на алкоголь. За это в отношении него составили административный протокол – ему грозит крупный штраф и лишение прав. По факту аварии проводится проверка.