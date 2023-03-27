За прошедшую неделю жители Ставрополья отдали мошенникам 26 млн рублей

Мошенники обманули жителей Ставрополья на 26 млн за последнюю неделю Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Ставрополье за минувшую неделю, с 19 по 26 марта, граждане отдали мошенникам порядка 26 млн рублей. В пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю сообщили, что работа по профилактики мошенничеств проводится постоянно. Однако люди продолжают попадаться на уловки злоумышленников.

— Так, в Отдел МВД России «Кочубеевский» обратилась 63-летняя местная жительница. Женщина пояснила, что ей позвонил незнакомец, представившийся сотрудником финансовой организации, – пишет ведомство.

Собеседник сообщил о неизвестном мошеннике, который пытается оформить на имя жертвы кредит и украсть все деньги с счета. Чтобы избежать этого, пенсионерке предложили взять «встречный займ» и вместе со всеми сбережениями перевести на якобы безопасный счет.

Пенсионерка выполнила указания и перевела 1,5 млн рублей. Однако деньги назад жертва так и не получила. Тогда она поняла, что ее обманул мошенник. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Злоумышленника ищут.