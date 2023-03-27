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НовостиПроисшествия27 марта 2023 9:50

На Ставрополье загорелся склад фирмы ритуальных услуг

Причина возникновения возгорания устанавливаются
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба ПАСС Ставропольского края

Фото: пресс-служба ПАСС Ставропольского края

В селе Красногвардейском на Ставрополье загорелся склад фирмы, которая занимается ритуальными услугами. Внутри бокса находились предметы организации и «Форд Транзит». На место вызвали пожарных, площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

— Из-за большой площади возгорания прибывшим к месту происшествия пожарным ПСЧ №5 ФПС СК потребовалось помощь в тушении. На подмогу коллегам подоспели пассовцы из ПЧ №137 села Ладовская Балка, – сообщили в пресс-службе ПАСС Ставропольского края.

Огнеборцы потушили огонь, который уже начал перекидываться на стоящую рядом аптеку. На складе сгорели все вещи и автомобиль. Причина и обстоятельства, при которых загорелся бокс, устанавливаются специалистами.