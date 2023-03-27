Ставрополец не хотел получить срок и дал взятку в 190 тысяч полицейскому

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

В Кировском округе Ставропольского края 39-летнему местному жителю грозит срок за то, что он пытался избежать уголовной ответственности за хранение наркотиков. 27 февраля текущего года злоумышленник пришел передавать взятку в 190 тысяч рублей полицейскому.

— Подозреваемый передал начальнику ОНК отдела МВД России по Кировскому городскому округу взятку в размере 190 тысяч рублей за непривлечение его к уголовной ответственности за хранение наркотических средств, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.

Только вот правоохранитель действовал в рамках следственного эксперимента. А это значит, что взяткодателя ожидали сотрудники, которые задержали его после передачи денег.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере). Расследование продолжается, доказательства вины гражданина закрепляются.