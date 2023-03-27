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НовостиПроисшествия27 марта 2023 10:07

За минувшую неделю на Ставрополье поймали 159 пьяных водителей

Из них против 17 возбудили уголовные дела за повторную пьяную езду
Данил ЮРКОВ
На Ставрополье за прошедшую неделю поймали 159 пьяных водителей

На Ставрополье за прошедшую неделю поймали 159 пьяных водителей

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На Ставрополье за прошедшую неделю, с 20 по 26 марта, поймали 159 пьяных водителей, из которых 17 поймали на пьяном вождении повторно – за это против них возбудили уголовные дела.

— Так, в полицию Железноводска обратились граждане, которые сообщили, что по центральной улице Ленина движется Ока, водитель которой создает аварийные ситуации, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Автомобиль едва не врезался движущуюся попутно машину прямо на глазах у сотрудников, которые приехали на место происшествия. Автоинспекторы остановили транспорт, за рулем которого сидел местный житель.

Гражданин признался, что перед поездкой выпивал, хотя от тест на алкоголь отказался. В отношении него собрали административный материал за отказ от освидетельствования. Водителю грозит лишение прав сроком от 1,5 до 2 лет и штраф в 30 тысяч рублей. Авто поместили на штрафстоянку.