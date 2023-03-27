За минувшую неделю на Ставрополье поймали 159 пьяных водителей

На Ставрополье за прошедшую неделю поймали 159 пьяных водителей Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На Ставрополье за прошедшую неделю, с 20 по 26 марта, поймали 159 пьяных водителей, из которых 17 поймали на пьяном вождении повторно – за это против них возбудили уголовные дела.

— Так, в полицию Железноводска обратились граждане, которые сообщили, что по центральной улице Ленина движется Ока, водитель которой создает аварийные ситуации, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Автомобиль едва не врезался движущуюся попутно машину прямо на глазах у сотрудников, которые приехали на место происшествия. Автоинспекторы остановили транспорт, за рулем которого сидел местный житель.

Гражданин признался, что перед поездкой выпивал, хотя от тест на алкоголь отказался. В отношении него собрали административный материал за отказ от освидетельствования. Водителю грозит лишение прав сроком от 1,5 до 2 лет и штраф в 30 тысяч рублей. Авто поместили на штрафстоянку.