Россиянку задержали на Ставрополье за попытку сбыть 55 граммов мефедрона

Фото: пресс-служба антинаркотической комиссии Ставропольского края

В городе Невинномысске задержали 35-летнюю жительницу Краснодарского края по подозрению в сбыте наркотиков. Гражданку доставили в отделение полиции, где при осмотре нашли смартфон с координатами и фотографиями «тайников». За ними отправились правоохранители.

— По горячим следам полицейские обнаружили 30 свежих «кладок», в которых находились свертки с мефедроном массой более 55 граммов. Подозреваемая призналась, что оптовую партию «товара» приобрела в Интернете, – сообщил в пресс-службе антинаркотической комиссии Ставропольского края.

Злоумышленница расфасовала наркотики на более мелкие дозы, чтобы продать наркоманам в Невинномысске. Против наркозакладчицы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств).

Подозреваемую посадили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, а канал сбыта веществ устанавливается правоохранителями.