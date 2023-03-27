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НовостиОбщество27 марта 2023 10:26

Военно-патриотический центр в Ставрополе назовут в честь героя СВО Никиты Гусева

Решение принято по результатам опроса, в котором участвовали 11 тысяч человек
Анатолий СЫРНИКОВ
Анатолий СЫРНИКОВ
В Ставрополе новый военно-патриотический центр назовут в честь героя СВО

В Ставрополе новый военно-патриотический центр назовут в честь героя СВО

Фото: Александр КОЦ

В Ставрополе новый военно-патриотический центр назовут в честь героя специальной военной операции Никиты Гусева. Об этом заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, который провел опрос с выбором названия. В голосовании участвовали 11 тысяч человек.

— Большинство за то, чтобы назвать центр именем нашего земляка – участника специальной военной операции Героя России Никиты Гусева. С результатами голосования мы обратились к отцу Никиты, Юрию Викторовичу, – написал Владимир Владимиров в социальных сетях.

Семья Никиты Гусева согласилась, чтобы его именем назвали новый центр. Теперь оформляются документы. После официальной подготовки в Ставрополе появится новый военно-патриотический центр имени героя спецоперации.