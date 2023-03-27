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НовостиОбщество27 марта 2023 11:39

На подоконнике многоэтажки в Ставрополе заметили фазана

Жители города поделились необычным посетителем в социальных сетях
Данил ЮРКОВ
В Ставрополе на подоконнике увидели фазана

В Ставрополе на подоконнике увидели фазана

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ставрополе на подоконнике одного из многоэтажных домов заметили необычного для города гостя – фазана. Вместо белки, голубя или воробья птица села под окном и задумчиво смотрела в даль.

Причем встретить фазана на Ставрополье – это, на самом деле, не редкость. Это отмечают и комментаторы в социальных сетях. Жители видели пернатых на Старомарьевском шоссе, на дачах.

Один комментатор связал «такую наглость» фазана с закрытым на территории Ставрополья сезоном охоты. И вот, мол, пернатые потеряли чувство страха и начали посещать горожан прямо в их домах.