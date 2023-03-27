«Облил керосином и поджег»: ставропольца приговорили к 7 годам «строгача» за убийство бывшей жены

Ставропольца приговорили к 7 годам тюрьмы за убийство экс-супруги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Ессентуки состоялся суд над 56-летним местным жителем. 1 сентября 2022 года ныне осужденный и его 53-летняя бывшая супруга распивали алкоголь дома, однако между отдыхающими возник конфликт.

— Между хозяйкой дома и ее бывшим супругом произошел конфликт из-за неуважительного, по мнению мужчины, отношения к нему, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.

Злоумышленник взял бутылку с керосином и вылил все содержимое на экс-супругу. Этого оказалось недостаточно – гражданин взял зажигалку и поджег потерпевшую. В больницу женщину забирали с ожогами лица, шеи, туловища и конечностей, общей площадью свыше 50% тела.

Врачи боролись за жизнь потерпевшей две недели, однако она погибла. Против бывшего супруга возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с особой жестокостью и мучениями для потерпевшей, повлекшее ее смерть).

Во время судебного заседания злоумышленник утверждал, что облил потерпевшую керосином случайно, а загорелась она от газовой конфорки. Отговорки не соответствовали полученным данным, поэтому гражданина признали виновным.

— Приговором суда виновному лицу назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.