Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия27 марта 2023 13:11

В Минводах ранее судимый мужчина избил собутыльника табуреткой

Против него возбудили уголовное дело
Данил ЮРКОВ
Ставропольцу грозит срок за избиение собутыльника

Ставропольцу грозит срок за избиение собутыльника

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Минеральных Водах сотрудники полиции получили информацию, что в больницу доставили сильно избитого мужчину. К избиению причастен ранее неоднократно судимый местный житель. Правоохранители забрали подозреваемого в отделение, где он во всем сознался.

— Между подозреваемым и потерпевшим в ходе распития спиртных напитков возник конфликт на бытовой почве. После чего мужчина, дождавшись, когда оппонент уснет, нанес ему порядка десяти ударов деревянным табуретом, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Медицинская экспертиза установила, что потерпевшему нанесен тяжкий вред здоровью. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).