В Карачаево-Черкесии мобильная связь появилась в поселке с населением 100 человек

Поселок Рожкао - перспективное направление для развития экологического туризма. Фото: megafon.ru

Поселок Рожкао расположен в ущелье реки Большая Лаба в горной части Урупского района Карачаево-Черкесии. По данным переписи населения здесь постоянно проживает чуть более 100 человек. Теперь им, а также приехавшим полюбоваться пейзажами Кавказа гостям, доступна современная голосовая связь и мобильный интернет на скорости до 21 Мбит/сек.

- Это важный шаг на пути по преодолению цифрового неравенства в Карачаево-Черкесии. Жители небольших поселений в современном мире должны иметь такие же технологические возможности, как и горожане. Для селян в большинстве случаев мобильный телефон - это единственный способ связи с внешним миром. Поэтому мы со своей стороны стремимся к стопроцентному охвату мобильной связью всех населенных пунктов республики, - сообщил Валерий Медовый, министр цифрового развития Карачаево-Черкесской Республики.

Поселок Рожкао - перспективное направление для развития экологического туризма на территории республики, рассказали в министерстве туризма и курортов региона.

- Это место для пеших прогулок, скалолазания и занятием спелеологией. В поселок также приезжают любители охоты, катания на квадроциклах, и те, кто хочет сплавиться на рафтах по реке Большая Лаба. Рядом с Рожкао расположены красивые обзорные точки - горы Смотровая, Сосновая и плато Язык, на которые туристы поднимаются по пешеходным тропам, - отметил министр туризма и курортов КЧР Расул Текеев.

По данным аналитиков МегаФона, минувшей зимой количество туристов в Карачаево-Черкесии увеличилось на 14%. При этом гости региона скачали из сети на четверть больше мобильного трафика, чем годом ранее. Чаще всего республику посещают жители Москвы, Санкт-Петербурга, а также соседнего Ставрополья.

- Для туристов и альпинистов в горах мобильная связь - это не только комфорт, но и в первую очередь безопасность. Поэтому связь в популярных туристических локациях республики последовательно улучшается, - прокомментировал Радмир Бурлаков, директор МегаФона в Карачаево-Черкесии.

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