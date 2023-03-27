Дагестанец приревновал жену к другому и застрелил ее из пистолета

Дагестанцу грозит срок за убийство жены и незаконное хранение оружия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В республике Дагестан 38-летний житель может попасть в тюрьму на длительный срок за убийство супруги и незаконное хранение оружия. 24 марта 2023 года гражданин поссорился со своей супругой – он приревновал ее к другому. Видимо, подозреваемый решил, что его жена не достанется никому, поэтому взял пистолет.

— Из незаконно хранившегося при себе огнестрельного оружия – пистолета, произвел один выстрел в грудь своей 37-летней супруги. В результате причиненного огнестрельного ранения потерпевшая скончалась на месте, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по республике Дагестан.

Против ревнивого гражданина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и части 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Подозреваемый задержан, решается вопрос о мере пресечения. Расследование продолжается.