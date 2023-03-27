Иностранца осудят за попытку сбыть 100 граммов героина в Ингушетии

Иностранца осудят за попытку сбыть героин в Ингушетии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В республике Ингушетия под суд пойдет 30-летний иностранец, которого обвиняют в пяти эпизодах покушения на сбыт наркотиков. По версии следствия, злоумышленник действовал с группой лиц. В июне 2022 года он переехал из Москвы в Ингушетию, где купил в интернете 100 граммов героина.

— На арендуемой квартире он расфасовал наркотики в 300 свертков, для последующего сбыта в более мелких партиях. В последующем он произвел в городе Назрани четыре «закладки» наркотического средства, – сообщает пресс-служба прокуратуры республики Ингушетия.

После злоумышленник отправил координаты веществ сообщнику, который передавал их покупателям, и должен был получить деньги. Правда, на пятой «закладке» его задержали сотрудники полиции.

Против иностранца возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). В настоящее время материалы направили в суд.