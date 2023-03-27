В Ставрополе 19-летний дрифтер на «Мерседесе» сбил человека — показываем видео

Фото: стоп-кадр

В субботу на парковке ТЦ вблизи Ставрополя собрались любители дрифта. Один из них, по информации из социальных сетей, сбил пешехода. Граждане попросили наказать любителя «навести суету», который гоняет на тонированной иномарке.

— Водитель тонированной иномарки в разных частях Ставрополя провоцирует управляемый занос автомобиля. В первом случае это была проезжая часть,во втором – парковка ТЦ. Граждане обратились в Госавтоинспекцию, – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Оказалось, за рулем «Мерседеса» – авто остановили на улице Шпаковской в Ставрополе – сидел 19-летний местный житель. Парень получил права чуть больше года назад, но уже получил 20 штрафов за разные нарушения ПДД. Больше всего – за тонировку.

Ему опять выписали два протокола – за тонировку и вождение, не имея с собой прав. С водителем провели беседу, и тот пообещал, что больше так не будет.