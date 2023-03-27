Глава округа Ставрополья Теньков заявил о гибели Героя России Лисицкого

Дмитрий Лисицкий. Фото: администрация Благодарненского городского округа

Глава Благодарненского округа Ставрополья Александр Теньков сообщил в своем Telegram-канале о смерти Героя России подполковника Дмитрия Лисицкого.

– Огромная утрата для Ставрополья. Дмитрий Лисицкий за время службы не раз принимал участие в боевых операциях, проявляя мужество и отвагу. Он прошёл не одну «горячую точку». Трагичный день в истории 247-го полка ВДВ. Соболезнования родным и близким. Герой вечно останется в наших сердцах, – написал Теньков.

Лисицкий за 30 лет службы в вооруженных силах России прошел восемь "горячих точек", защищал Донбасс и участвовал в спецоперации на Украине. За героизм, мужество и отвагу при исполнении воинского долга в 2015 году полковник получил звание Героя России.

Теньков не сообщил обстоятельства гибели Лисицкого. Исполняющий обязанности ректора Ставропольского государственного аграрного университета Владимира Ситников, в котором учился усопший, написал, что офицер погиб в бою.

– Буквально месяц назад Дмитрий Михайлович принимал участие в патриотических мероприятиях в вузе, общался со студентами. Весь коллектив и я лично скорбим об этой утрате! – написал Ситников.

Подполковник Лисицкий был командиром десантно-штурмового батальона 247 гвардейского особого казачьего полка. На момент смерти ему было 48 лет.