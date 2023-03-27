«КП» узнала, что в популярных местах отдыха юго-западного района Ставрополя улучшилась сотовая связь

Объекты и события, проходящие в районе, привлекают гостей со всего Ставрополя и иногородних туристов. Фото: mts.ru

В популярных общественных местах на юго-западе Ставрополя - в районе свето-музыкального фонтана, спортивного комплекса, исторического парка «Россия - моя история», сквера «Героев России» - а также на территории прилегающего жилого комплекса улучшена сотовая связь. В частности, после установки нового оборудования скорость мобильного интернета выросла в 3 раза, а придомовые территории, внутренние помещения ЖК и квартиры стали обеспечены устойчивым сигналом связи.

- В районе также находятся Владимирская площадь, музей и фонтан, здесь проходят городские мероприятия. Эти объекты и события привлекают также гостей со всего Ставрополя и иногородних туристов, - сказали журналисту в пресс-службе сотового оператора.

- Чтобы сеть выдерживала также и пиковые значения до конца планируется еще усилить сигнал здесь, - добавил по улучшениям директор МТС в Ставропольском крае Александр Стак.

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