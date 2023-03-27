На Ставрополье для семей мобилизованных упростят процедуру сбора документов при оформлении льгот

Владимир Владимиров держит на контроле все вопросы, связанные с проблемами у семей участников СВО. Фото: пресс-служба губернатора Ставропольского края

Прямая линия губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова началась с вопросов, связанных со сложностями при оформлении льгот семьями мобилизованных. Сейчас в ряде случаев необходимо предоставлять оригинал паспорта военнослужащего или заверенную нотариусом копию. Решать эти вопросы, находясь в зоне проведения специальной военной операции или в госпитале после ранения, очень сложно. Глава региона пообещал, что процедуру максимально упростят.

- К сожалению, много случаев, когда из-за неправильной запятой возникают проблемы, - констатировал Владимир Владимиров. - Но мы по-другому договорились решать эти случая, отрабатываем сами и с госпиталями, и с военкоматами, сами собираем документы. Все льготы финансово обеспечены, из-за бюрократической неточности никто не будет лишен выплат.

Что касается предоставления паспорта мобилизованного, губернатора Ставрополья пообещал «пересмотреть эту позицию».

- Чиновники тоже зажаты в рамках законодательства, в банке же вам не дадут деньги только по ксерокопии? Но мы возьмем на себе ответственность в данном вопросе, а семье дадим год, чтобы подготовить документы, - пояснил Владимир Владимиров.