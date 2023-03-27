Госжилинспекция Ставрополья организует прямую линию по вопросам ремонта дорог во дворах по поручению губернатора СК

На некоторых дорогах после дождя разливаются целые моря. Фото: стоп-кадр видео

Во время прямой линии губернатора СК Владимира Владимирова 27 марта поступило много жалоб на состояние дорог в регионе, например, на огромную лужу в районе гимназии №24 в Ставрополе, на убитый участок на подъезде к Верхнеподкумскому кладбищу в Предгорному округе и так далее.

Владимир Владимирова переадресовывал все вопросы ответственным лицам. Апеллирование к нормативным актам губернатора не устроило.

- Я тысячу раз делал дороги! Меняйте способ траты средств - идите через благоустройство, меняйте их категорию и так далее. Если мы нормативами будем разговаривать, ничего не получится, людям решение нужно, - возмутился глава Ставрополья и потребовал к Пасхе на 90% завершить ямочный ремонт дорог, а к майским процентам - на 100%.

Также среди прочих поручений Владимиров поставил задачу начальнику госжилинспекции СК Сергею Соболеву - организовать прямую линию по вопросам ремонта дорог во дворах.