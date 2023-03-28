Экс-директору драмтеатра в Ставрополе дали условку за превышение полномочий

Полина Лыкова. Фото: соцсети героини публикации

В Ставрополе бывшего и.о. директора драмтеатра Полину Лыкову осудили за превышение должностных полномочий. Ныне осужденная из корыстных побуждений незаконно требовала у подчиненных передавать деньги, которые те получили в качестве материальной помощи.

— Полученными от потерпевших денежными средствами гражданка впоследствии распорядилась по своему усмотрению. Указанные умышленные действия гражданка. явно выходящие за пределы предоставленных ей полномочий, – сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда города Ставрополя.

За это против Лыковой возбудили уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде лишения свободы на 1,5 года условно. Испытательный срок у осужденной – 1 год. Приговор пока не вступил в законную силу.