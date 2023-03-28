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НовостиПроисшествия28 марта 2023 7:17

Жителю Дагестана грозит срок за хранение гранаты и 100 граммов марихуаны

По словам подозреваемого, наркотики он собрал на окраине села, а граната принадлежала покойному отцу
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба МВД по республике Дагестан

Фото: пресс-служба МВД по республике Дагестан

В городе Хасавюрт в республике Дагестан на 36-летнего местного жителя возбудили уголовное дело. Во время обыска правоохранителей ждал «сюрприз»: на чердаке дома злоумышленника нашли гранату и 103,79 грамма марихуаны. Гражданина доставили в отделение полиции.

— Мужчина рассказал, что растительный наркотик сорвал на окраине одного из сел и хранил для личного потребления. Граната, по его словам, принадлежала покойному отцу, – сообщили в пресс-службе МВД по республике Дагестан.

Против гражданина возбудили уголовное дело по двум статьям: по части 1 статьи 222 (незаконные хранение оружия), части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные хранение, наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Расследование продолжается.