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НовостиПроисшествия28 марта 2023 8:18

Ставропольскому фермеру изменили наказание за мошенничество на 2 млн

Ранее ему дали условный срок, а теперь его приговорили к заключению в колонии общего режима
Данил ЮРКОВ
Ставропольскому фермеру изменили условный срок на реальный

Ставропольскому фермеру изменили условный срок на реальный

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Левокумском округе Ставропольского края главу фермерского хозяйства осудили за кражу бюджетных средств путем обмана. Гражданина приговорили к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в 100 тысяч рублей. Однако прокуратура решила обжаловать приговор суда.

— Осужденный в период с 2019 по 2022 год обратился в министерство сельского хозяйства Ставропольского края с целью получения субсидии на возмещение части затрат за проведение агротехнических работ, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Фермер дал подложные данные о производстве овощей. Сотрудники минсельхоза не увидели обмана и выдали злоумышленнику более 2 млн рублей. Оказалось, гражданин ничего не выращивал. Против него возбудили уголовное дело по частям ч. 3, 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размерах).

Суд удовлетворил апелляцию прокуратуры и заменил условный срок на реальный. Теперь фермера посадили на пять лет в колонию общего режима. Приговор вступил в законную силу.