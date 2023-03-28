В Ставрополе прошел недельный Фестиваль инклюзивной культуры «Мы разные, и мы вместе»

Фестиваль продолжался неделю. Фото: ncfu.ru

В Ставрополе завершился Фестиваль инклюзивной культуры, главным слоганом которого стала фраза «Мы разные, и мы вместе». Мероприятие продолжалось неделю на базе Северо-Кавказского федерального университета. За это время участники проекта поучаствовали во флешмобе «Мы вместе», марафоне «Эстафета добрых дел», мастер-классах и открытой трибуне. К фестивалю присоединилось более 300 человек - школьники, студенты, представители органов власти, общественных организаций и вузов-партнеров Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (РУМЦ).

- Одна из главных миссий фестиваля - обмен инклюзивными практиками в сфере образования, культуры и социальной активности, а также демонстрация возможностей, открывающихся в инклюзивном взаимодействии в сфере искусства здоровых людей и людей с инвалидностью, - отметила директор РУМЦ СКФУ Наталья Борозинец. - Наш фестиваль - это культурная, дискуссионная, информационная и интерактивная площадка, где совершенно разные люди могут поделиться своим опытом и мнением.

Во время фестиваля прошел целый ряд образовательных, творческих и спортивных практик: занятия по Эбру, инклюзивный туризм, литературно-музыкальная гостиная, мастер-классы «Наука без границ» и «Диагностика и практическое укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ и инвалидностью на основе биоэкономичной психомоторной гимнастики». Помимо этого студенты-волонтеры посетили Ставропольскую городскую общественную организацию инвалидов «Вольница», специальную коррекционную общеобразовательную школу-интернат №36, специальную (коррекционную) общеобразовательную школу №33 и приют для безнадзорных животных «Лучший друг», а в школе №19 они организовали отдельный мастер-класс по созданию доступной «территории взаимопонимания».

Завершился Фестиваль открытой трибуной. Фото: ncfu.ru

Завершился Фестиваль открытой трибуной. В работе дискуссионной площадки приняли участие директор Центра занятости населения Ставрополя Виктория Полюбина, директор краевого центра по сопровождению обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ Андрей Быков, начальник отдела профессионального обучения и содействия занятости гражданам, испытывающим трудности в поиске работы, министерства труда и соцзащиты Ставропольского края Ирина Хрускина.

К диалогам посредством видеосвязи присоединялись представители вузов-партнеров сети РУМЦ. Спикеры обсудили такие важные вопросы, как региональные аспекты межведомственного взаимодействия по профориентации, профобразованию и трудоустройству инвалидов; подготовку и содействие трудоустройству выпускников с ОВЗ; работу и роль НКО, связанных с реабилитацией и социализацией молодежи с инвалидностью.

- В настоящее время государство содействует в профориентации, профобучении и психологической поддержке граждан с инвалидностью и ОВЗ. Мы делаем все, чтобы выпускники вузов независимо от физических возможностей могли успешно трудоустроиться и работать там, где не только обустроена инклюзивная среда, но и уважаются в первую очередь профессиональные навыки молодых сотрудников, - отметила Ирина Хрускина.

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