Фото: МУП «Водоканал»
В Ставрополе 29 марта без воды останутся несколько улиц из-за ремонта водопровода на улице Севрюкова. Работы будут проводиться с 8:00 по 18:00, сообщили в МУП «Водоканал».
- улица. Севрюкова от улицы Северо-Кавказской до переулка Амурского;
- улица Мутнянская от улицы Северо-Кавказской до улицы Широкой;
- переулок Дальний от улицы Чехова до улицы Мутнянской.
«Водоканал» приносит свои извинения за вводимое ограничение, однако подвоза воды в цистернах для населения не предвидится. Воду начнут подавать после завершения работ.