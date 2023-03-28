Фото: МУП «Водоканал»

В Ставрополе 29 марта без воды останутся несколько улиц из-за ремонта водопровода на улице Севрюкова. Работы будут проводиться с 8:00 по 18:00, сообщили в МУП «Водоканал».

ГДЕ НЕ БУДЕТ ВОДЫ В СТАВРОПОЛЕ 29 МАРТА 2023

- улица. Севрюкова от улицы Северо-Кавказской до переулка Амурского;

- улица Мутнянская от улицы Северо-Кавказской до улицы Широкой;

- переулок Дальний от улицы Чехова до улицы Мутнянской.

«Водоканал» приносит свои извинения за вводимое ограничение, однако подвоза воды в цистернах для населения не предвидится. Воду начнут подавать после завершения работ.