Пенсионера со Ставрополья осудят за организацию подпольных азартных игр

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

В Предгорном округе Ставропольского края под суд пойдет 65-летний местный житель, обвиняемый в организации подпольных азартных игр. С февраля 2022 года по январь 2023 года злоумышленник оборудовал нежилое помещение в игорный клуб.

— Принцип деятельности заключался в следующем: участники азартной игры помещали деньги через купюроприемник в игровой аппарат, после чего на счете игрока появлялись баллы, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.

Затем игрок запускал игру, в которой мог как выиграть, так и проиграть. Заработанные деньги организатор изымал. Против него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр).

Игровое оборудование изъяли, расследование уголовного дела завершили. В настоящее время материалы направили в суд на рассмотрение по существу.