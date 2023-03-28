В середине недели на Ставрополье ожидается дождь и снег с сильным ветром

Фото: Ставропольский гидрометцентр

На Ставрополье в середине недели ожидается непогода: сильный ветер с порывами до 14 м/с, дождь и даже снег. Сегодня, 28 марта, в регионе тепло, а осадков не ожидают. Температура воздуха поднимется до +22 градусов, однако уже завтра похолодает.

Завтра, в среду 29 марта, на Ставрополье и ночью, и днем будут идти дожди. Это касается и краевой столицы. Температура воздуха ночью опустится до +4 градусов, а днем не поднимется выше +14 градусов. Местами ожидаются сильные осадки.

В четверг, 30 марта, температура воздуха в регионе опустится до 0 градусов. Кроме того, вечером и рано утром на Ставрополье ожидается мокрый снег, а днем и ночью – дождь. Температура воздуха не поднимется выше +8 градусов, так что следует одеваться теплее.