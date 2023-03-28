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НовостиПроисшествия28 марта 2023 11:01

В Пятигорске мужчина воровал телевизоры из снятых на сутки квартир

Сумма ущерба составила 120 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело
Данил ЮРКОВ
В Пятигорске мужчина снимал квартиры и воровал телевизоры

В Пятигорске мужчина снимал квартиры и воровал телевизоры

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Пятигорске к правоохранителям обратились собственники квартир, заявившие о краже телевизоров. Сотрудники задержали 46-летнего жителя Еврейской автономной области и доставили в отделение, где он признался в содеянном.

— Он пояснил, что снимал у потерпевших посуточно жилье, откуда впоследствии похищал телевизоры.Общая сумма ущерба составила около 110 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

По месту временного проживания злоумышленника все краденное нашли. Вскоре телевизоры вернут владельцам. По факту данных краж возбудили три уголовных дела по части 2 статьи 158 УК РФ (кража), которые соединены в одно производство.