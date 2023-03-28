На Ставрополье разыскивают без вести пропавшего мужчину

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

В Ставропольском крае ищут без вести пропавшего Петра Марьенко 1984 года рождения. Он вышел из животноводческой точки, расположенной вблизи недалеко от села Елизаветинского, в ночь с 5 на 6 февраля.

Гражданин направился в сторону дома на улице Чапаева в городе Благодарном. По пути мужчина пропал. В настоящее время его местоположение остается неизвестным.

— Приметы: рост 175 см, на вид 38-40 лет, худощавого телосложения, короткая стрижка, волосы темные, глаза темные. Особые приметы: татуировка в виде ангела на спине, борода на лице, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

На момент ухода он был одет в темную демисезонную куртку, темные брюки, серую кофту и темные кроссовки. Ведомство просит всех, у кого есть информация по поводу потерявшегося, обратиться по телефонам: 8 (86547) 4-16-85, 4-65-57, или в полицию – 02 (102).