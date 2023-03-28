Прямая линия для губернатора Ставрополья Владимирова является инструментом, без которого невозможна эффективная работа

Владимир Владимиров Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Для губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, по мнению политолога, прямая линия – это инструмент ручной работы, без которого невозможна эффективная работа. На первом в 2023 году эфире глава региона анонсировал ряд проектов по улучшению инфраструктуры курортов.

На Ставрополье намечены планы по строительству водопроводов в курортных городах. Из федерального бюджета на эти цели выделено порядка 50 млрд рублей. Вскоре посещение ставропольских курортов минимум удвоится, хотя уже сейчас на них приезжают порядка 10 млн человек.

Также на прямой линии губернатор заявил об увеличении финансирования программы ремонта дорог и тротуаров, а также поддержки местных инициатив. Около 12 млрд рублей будет вложено в 2023 году в ремонт соцобъектов.

Согласно планам, в порядок приведут 70 больниц. Владимир Владимиров на прямой линии рассказал, что задаваемые на эфирах вопросы не выпадают из повестки.