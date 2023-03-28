Двух жителей КЧР осудили за разбойное нападение и убийство пенсионерки

Два жителя КЧР попали в колонию за разбой и убийство пенсионерки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Карачаево-Черкесской республике двух местных жителей осудили за разбойное нападение на пенсионерку, которую после преступления они убили. В апреле 2017 года один из злоумышленников решил получить деньги своей близкой родственницы – погибшей. Для этого к преступлению он привлек ранее судимого знакомого.

— В ночное время в начале мая 2017 года вместе с ним подошел к дому родственницы, где остался у входа, наблюдая за окружающей обстановкой, а знакомый проник в дом и напал на женщину, – сообщает пресс-служба прокуратуры КЧР.

Боясь, что его узнают и накажут за преступление, сообщник решил задушил пенсионерку. После этого преступники украли 100 тысяч рублей и скрылись с места происшествия.

После этого на злоумышленников возбудили уголовное дело по части 3 и пункту «в» части 4 статьи 162 УК РФ (разбой), а сообщник также получил статью по пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).

Суд признал их виновными и приговорил к сроку от 6 до 15 лет в колонии строгого режима и ограничению свободы от 1 года и 6 месяцев до 2 лет. Ведомство не сообщает, вступил ли приговор в силу.