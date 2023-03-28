Прокурор и губернатор Ставрополья провели встречу по вопросам водоснабжения

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

Юрий Немкин, прокурор Ставропольского края, и Владимир Владимиров, губернатор, провели рабочую встречу по вопросам проблем с водоснабжением в регионе. Сейчас в 38 населенных пунктах края нет централизованного водоснабжения, износ труб составляет 79%, а проблема бесхозяйных водопроводных сетей до сих пор не решена.

— Кроме того, с низкой эффективностью ГУП «Ставрополькрайводоканал» реализуются мероприятия инвестиционной программы. Принимаемые меры по обеспечению надлежащего водоснабжения не позволяют исправить ситуацию и привести водопроводные сети в надлежащее состояние, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

При этом на модернизацию водоснабжения на Ставрополье выделено порядка 5 млрд рублей. Как сообщили в управлении и пресс-службе губернатора региона, планируется капитальный ремонт и реконструкция свыше 227 километров сетей водоснабжения. И все проблем меньше не становится.

— В настоящее время из более чем 750 километров выявленных бесхозных сетей почти 400 километров поставлено на учет, в муниципальную собственность принято свыше 220 километров сетей, – сообщили в ведомстве.

По итогу встречи были приняты дополнительные меры для решения проблем с водоснабжением населения. В том числе в министерстве ЖКХ будут лучше контролировать ситуацию с водопроводами.