В Ингушетии посадят 13 тысяч деревьев в рамках акции "Сад Памяти"

В Ингушетии высадят более 13 тысяч саженцев деревьев в рамках акции "Сад Памяти". Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Республика уже в четвертый раз становится участницей акции, посвященной погибшим в годы Великой Отечественной войны. В 2023 году в регионе засадят ясенем обыкновенным и акацией белой пять гектаров земли. Эти виды деревьев были выбраны министерством природы, поскольку являются хорошими медоносами.

– Посадки деревьев будут продолжаться на протяжении месяца, поскольку весной у любого саженца достаточно времени, чтобы прижиться и укорениться. А стать участником акции может любой житель республики, – отметил министр Ахмедхан Шадиев.

– Из Ингушетии на фронт Великой Отечественной войны ушли более 20 тысяч человек, многие из них увековечили свои имена, стали героями своей Родины, доказали, что за мирное небо для будущих поколений не жалко пожертвовать жизнью. И сегодня снова выходцы Ингушетии доказывают, что готовы бороться с любой угрозой, нависшей над безопасностью наших детей. Каждое дерево, что появится в рамках акции – маленький символ их подвига, – отметил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.