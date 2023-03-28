На Ставрополье состоялось заседание по информированию населения о мерах по противодействия терроризму

Фото: пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю

В Ставропольском крае состоялось заседание под председательством начальника УФСБ России по региону. Повесткой заседания стал вопрос об информировании населения о мерах по противодействию терроризму и преступлениях этой направленности.

В мероприятии приняли участие губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, представитель НАК, члены антитеррористической комиссии и оперативного штаба, сотрудники силовых ведомств, а также руководители пресс-служб госорганов.

— С развитием информационных и телекоммуникационных технологий реагирование на террористические угрозы обретает особую значимость. Информационное сопровождение деятельности госорганов по противодействию терроризму должно носить согласованный и своевременный характер, – сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю.

Проводимые в регионе антитеррористические учения позволяют отработать взаимодействие всех правоохранительных и силовых ведомств. Губернатор отметил, что повышение профилактики от таких угроз является приоритетной задачей.

В связи с современной ситуацией террористическая угроза имеет тенденцию к «омоложению». То есть различные группировки пропагандой «затягивают» молодых людей в противоправную деятельность.

По итогу совещания были выработаны дополнительные меры по совершенствованию организации информирования жителей Ставропольского края о работе органов по противодействию терроризму.