Над территорией Ставрополья запретили использование гражданских беспилотников

Над Ставропольем запретили запускать гражданские беспилотники Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Над Ставропольским краем больше нельзя запускать гражданские беспилотники. На сайте правовой информации появилось распоряжение, подписанное губернатором региона Владимиром Владимировым. Запрет действует до особого распоряжения.

И все же есть исключения из правил: летательные аппараты, применяемые региональными чиновниками, федеральными органами, органами местного самоуправления, исполнительной власти, организациям, которые выполняют государственный охранный заказ.

Соблюдение правил госучета беспилотников требуют от владельцев летательных судов взлетной массой от 150 граммов до 30 килограммов. Все это согласно постановлению правительства РФ от 25 мая 2019 года №658. Распоряжение вступило в законную силу.