«Избили, подожгли здание и скрылись»: подросток и трое взрослых зверски убили пенсионера на Ставрополье

Подросток и трое взрослых избили пенсионера, а после подожгли здание с ним, чтобы скрыть следы преступления Фото: Иван ВИСЛОВ

В Предгорном округе Ставропольского края подросток и трое взрослых парней подозреваются в разбойном нападении и убийстве пенсионера. Ночью 17 марта подозреваемые проникли на дачный участок садового товарищества. Там злоумышленники потребовали от сторожа передать им все имущество, иначе его ждало избиение.

— Убедившись в отсутствии в помещении имущества, 22-летний подозреваемый нанес охраннику не менее четырех ударов по голове прикладом пневматической винтовки, найденной на складе, после чего выстрелил из нее в потерпевшего, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.

Чтобы спрятать следы преступления, злоумышленники подожгли здание, где находился 71-летний потерпевший. С места происшествия парни украли мобильный телефон и банковскую карту потерпевшего, бензопилу, два шуруповерта, иные инструменты, а также пневматическую винтовку. Однако спрятаться им не удалось.

— Сотрудники уголовного розыска Предгорного округа в ходе реализованного комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемых в убийстве и разбойном нападении, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Ранее судимый 22-летний местный житель организовал преступление, а трое подельников – 1999, 2003 и 2005 годов рождения – участвовали в нем. Против них возбудили уголовные дела по пункту «к» части 2 статьи 105 (убийство), части 3 статьи 162 (разбой) УК РФ. Фигурантов посадили в СИЗО.