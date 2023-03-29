СКФУ будет сотрудничать с главным полицейским вузом Палестины

Ректор СКФУ Дмитрий Беспалов подписал меморандум о сотрудничестве с крупнейшим государственным университетом Аль-Истикляль. Фото: ncfu.ru

Делегация СКФУ отправилась в Палестину, чтобы провести несколько встреч по вопросам образования. Об этом сообщает пресс-служба вуза. Ректор Дмитрий Беспалов уже подписал меморандум о сотрудничестве с крупнейшим государственным университетом Аль-Истикляль, который специализируются на безопасности, военном и полицейском образовании, готовя квалифицированных офицеров для различных палестинских организаций.

- СКФУ продолжает развивать академические связи с университетами Ближнего Востока. Мы планируем создание совместных научных лабораторий, а также организацию методической помощи для преподавателей русского языка и проведение интерактивных шоу-уроков для студентов и жителей, интересующихся культурой нашей страны. Это позволит динамично выстраивать образовательные, научные и другие проекты между Россией и Палестиной, - отметил ректор Северо-Кавказского федерального университета Дмитрий Беспалов.

Важным вопросом сотрудничества стала тема изучения русского языка в Палестине. Фото: ncfu.ru

Вузы будут обмениваться опытом в сфере компьютерной безопасности. Важным вопросом сотрудничества стала тема изучения русского языка в Палестине. Студентов Аль-Истекляль пригласили на фестиваль поэзии и творческих работ, приуроченном к 100-летию со дня рождения выдающегося советского поэта Расула Гамзатова.

Кроме того, для преподавателей Университета Аль-Истикляль на базе Центра имени Сергея Есенина проведут ряд методических семинаров и практикумов. Отмечается также, что ректор Беспалов встретился с руководителем Русского дома в Вифлееме Василием Фроловым. Стороны договорились о проведении в партнерстве с Россотрудничеством мероприятий, приуроченных ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.

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