Из-за прорыва магистральной трубы в Предгорном округе аварийно отключили воду Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Предгорном округе Ставропольского края из-за прорыва магистральной трубы в станице Ессентукской аварийно отключили водоснабжение для шести улиц и одного детского сада. Под ограничение попали 400 абонентов – 1234 человека, причем 395 из них – это дети.

ГДЕ ОТКЛЮЧИЛИ ВОДУ В ПРЕДГОРНОМ ОКРУГЕ 29 МАРТА 2023

- улица 6-ти Коммунаров;

- улица Ляпидевского;

- улица Погодина;

- улица Юцкой;

- улица Водопьянова;

- улица Мичурина;

- МБДОУ (детский сад) №8.

На место выехали аварийные бригады, которые устраняют аварию. Примерное время возвращения воды населению не сообщается. В настоящее время работают четыре человека и 2 единицы техники.