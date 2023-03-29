Из-за прорыва магистральной трубы в Предгорном округе аварийно отключили воду
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Предгорном округе Ставропольского края из-за прорыва магистральной трубы в станице Ессентукской аварийно отключили водоснабжение для шести улиц и одного детского сада. Под ограничение попали 400 абонентов – 1234 человека, причем 395 из них – это дети.
- улица 6-ти Коммунаров;
- улица Ляпидевского;
- улица Погодина;
- улица Юцкой;
- улица Водопьянова;
- улица Мичурина;
- МБДОУ (детский сад) №8.
На место выехали аварийные бригады, которые устраняют аварию. Примерное время возвращения воды населению не сообщается. В настоящее время работают четыре человека и 2 единицы техники.