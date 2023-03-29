Ставропольскую организацию оштрафовали на 24 млн за срыв сроков контракта

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

В Шпаковском округе Ставропольского края подрядную организацию оштрафовали за срыв сроков муниципального контракта. Между муниципалитетом и ООО в 2021 году было заключен договор на сумму в 800 млн рублей. Подрядчик взялся за строительство школы на 1002 места. Срок выполнения – до 31 ноября 2022 года.

— В установленный срок работы не выполнены, что существенно повлияло на исполнение мероприятий в рамках национального проекта, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

По постановлению прокуратуры организацию привлекли к ответственности по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ (неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчика).

Организации выписали штраф на сумму более 24 млн рублей. Завершение строительства находится на контроле прокуратуры.