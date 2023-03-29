Автоинспекторы со Ставрополья помогли дальнобойщику из Турции заменить колесо

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Буденновском округе Ставрополья, на трассе «Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск – Минеральные Воды», накануне днем автоинспекторы патрулировали территорию и заметили стоявшую на «аварийке» фуру. Сотрудники остановились выяснить, что произошло, и узнали – у большегруза пробило колесо.

— В связи с чем водителю пришлось сделать вынужденную остановку. Мужчина сообщил, что из-за неисправности в пути он едва не попал в ДТП, и уже больше часа ждал помощи на обочине, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Ситуация была сложная, так как запасное колесо дальнобойщик установил на другую ось. Замены просто не было, а на трассе найти новую не представляется возможным. Автоинспекторы отправились на поиски в ближайшую ремонтную станцию.

Там сотрудникам дали шину, которую привезли водителю. Через полчаса дальнобойщик продолжил поездку, поблагодарив автоинспекторов