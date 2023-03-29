Лишенный прав пьяный водитель на Ставрополье не смог сразу припарковаться

Фото: стоп-кадр

В Зеленокумске сотрудникам полиции сообщили о пьяном водителе. Гражданин, по словам очевидцев, вышел из магазина с алкоголем в руках, сел за руль и поехал. Автоинспекторы нашли автомобиль и остановили нарушителя, который не сразу смог припарковаться.

— 59-летний гражданин признался, что перед поездкой употреблял спиртное и поехал в магазин за добавкой. Мужчина согласился пройти освидетельствование, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Прибор показал наличие 1,75 граммов этанола на литр выдыхаемого воздуха – это крайне высокая степень опьянения. Оказалось, в этом году водителя уже лишили прав за аналогичное нарушение и выписали штраф в 30 тысяч рублей.

Теперь гражданину грозит уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ. Водителю могут увеличить срок лишения прав, дать крупный штраф, обязательные или принудительные работы и приговорить к 2 годам лишения свободы.