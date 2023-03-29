В аварии в Ставрополе тяжело пострадал пешеход

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Ставрополе на проезде Ольховый по пешеходному переходу шел мужчина, однако, предварительно, водитель «БМВ» не предоставила ему преимущество в движении и сбила. По словам очевидцев, гражданин переходил дорогу на зеленый сигнал светофора.

— С тяжелыми травмами мужчина доставлен в реанимацию. Наезд совершила 49-летняя местная жительница, которая за последние 2 года к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекалась, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

На месте работают автоинспекторы, которые выясняют все обстоятельства произошедшего. Личность пешехода устанавливается.

Другая авария на пешеходном переходе в Ставрополе произошла на проспекте Юности. Там автомобилистка сбила 9-летнего школьника, которого доставили в больницу с переломом ноги.