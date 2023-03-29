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НовостиПроисшествия29 марта 2023 9:23

Фермер со Ставрополья незаконно получила субсидии на 1,5 млн рублей

Гражданка дважды подала документы на возмещение затрат, которых не было
Данил ЮРКОВ
Глава фермерского хозяйства на Ставрополье незаконно получила субсидии на 1,5 млн

Глава фермерского хозяйства на Ставрополье незаконно получила субсидии на 1,5 млн

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Нефтекумском округе Ставропольского края 52-летняя местная жительница, глава крестьянско-фермерского хозяйства, может попасть под суд за мошенничество с субсидиями. Она дважды подала документы на возмещение затрат за выращивание овощей. Правда, на ферме ничего не выращивали.

— Женщина отразила в справках недостоверные сведения о якобы выращенных в 2020-2021 годах овощах в открытом грунте и понесенных при этом затратах. Фактически в указанный период посадка и уборка продукции не осуществлялась, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Сотрудники УФСБ и МВД раскрыли обман. Злоумышленница получила субсидии на 1,5 млн рублей, а теперь против нее возбуждены два уголовных дела по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество), которые будут соединены в одно производство.