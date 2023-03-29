Фермер со Ставрополья незаконно получила субсидии на 1,5 млн рублей

Глава фермерского хозяйства на Ставрополье незаконно получила субсидии на 1,5 млн Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Нефтекумском округе Ставропольского края 52-летняя местная жительница, глава крестьянско-фермерского хозяйства, может попасть под суд за мошенничество с субсидиями. Она дважды подала документы на возмещение затрат за выращивание овощей. Правда, на ферме ничего не выращивали.

— Женщина отразила в справках недостоверные сведения о якобы выращенных в 2020-2021 годах овощах в открытом грунте и понесенных при этом затратах. Фактически в указанный период посадка и уборка продукции не осуществлялась, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Сотрудники УФСБ и МВД раскрыли обман. Злоумышленница получила субсидии на 1,5 млн рублей, а теперь против нее возбуждены два уголовных дела по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество), которые будут соединены в одно производство.