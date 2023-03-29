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НовостиПроисшествия29 марта 2023 10:32

Мошенник обманул пенсионерку из Ессентуков на 1,3 млн рублей

Возбуждено уголовное дело
Данил ЮРКОВ
Мошенник представился сотрудником банка и убедил жертву взять кредит

Мошенник представился сотрудником банка и убедил жертву взять кредит

Фото: Даниил ОПАРИН

К полицейским города Ессентуки обратилась 61-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве. Гражданка объяснила, что ей позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что на имя пенсионерки мошенники оформили кредит.

— Для пресечения противоправных действий он рекомендовал ей самостоятельно провести процедуру кредитования, а полученную сумму перечислить на якобы безопасный счет, заверив, что в последующем кредит будет аннулирован, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Жертва перевела на неизвестный счет порядка 1,3 млн рублей. Когда кредиты не аннулировались, пенсионерка поняла, что ее обманули. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 (мошенничество) УК РФ. Злоумышленника ищут.