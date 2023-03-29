На Ставрополье против отчима завели дело за укрывательство убившего жену пасынка

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю
В Кочубеевском округе Ставропольского края в дело об убийстве 41-летней местной жительницы добавился новый фигурант – отчим ее мужа. Ночью 31 декабря потерпевшая вернулась домой, а там распивали алкоголь 56-летний подозреваемый и 35-летний гражданский муж.
— Он явился очевидцем причинения сыном его сожительницы смертельных телесных повреждений своей знакомой. Когда женщина скончалась, то сын сожительницы попросил подозреваемого вынести ее тело из дома, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.
Подозреваемый решил скрыть следы преступления и сбросил тело в колодец. И все же о преступлении узнали. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления).
Гражданина допросили, и он признал свою вину. Расследование уголовного дела продолжается.
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