На Ставрополье против отчима завели дело за укрывательство убившего жену пасынка

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

В Кочубеевском округе Ставропольского края в дело об убийстве 41-летней местной жительницы добавился новый фигурант – отчим ее мужа. Ночью 31 декабря потерпевшая вернулась домой, а там распивали алкоголь 56-летний подозреваемый и 35-летний гражданский муж.

— Он явился очевидцем причинения сыном его сожительницы смертельных телесных повреждений своей знакомой. Когда женщина скончалась, то сын сожительницы попросил подозреваемого вынести ее тело из дома, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Подозреваемый решил скрыть следы преступления и сбросил тело в колодец. И все же о преступлении узнали. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления).

Гражданина допросили, и он признал свою вину. Расследование уголовного дела продолжается.

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