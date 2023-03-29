«Отказывался от госпитализации»: ставрополец скончался после избиения знакомым из Липецкой области

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

В Благодарненском округе Ставропольского края 36-летний ранее судимый житель Липецкой области пойдет под суд за то, что избил 31-летнего знакомого ставропольца, из-за чего потерпевший скончался. Все произошло 18 февраля 2022 года. Обвиняемый и погибший поссорились в хостеле города Ногинска Московской области.

— В ходе ссоры мужчина нанес не менее 13 ударов руками и ногами по голове и туловищу потерпевшего. Спустя непродолжительное время потерпевший вернулся из Московской области домой в хутор Гремучий, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.

Гражданин постоянно жаловался на головные боли и даже вызывал скорую, но от госпитализации постоянно отказывался. 1 марта 2022 года потерпевшего доставили в больницу, где скончался от полученных травм.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Расследование завершили.

— Уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.