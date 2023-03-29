В Ростовской области молодой любовник зарубил 41-летнюю женщину и залил тело бетоном

Многодетная мать решила расстаться с любовником, но он пришел от этого в ярость и убил женщину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области закончили расследование уголовного дела в отношении 28-летнего мужчины, который зарубил любовницу топором, изрезал ножом, а тело залил бетоном. Как сообщают коллеги из «КП-Ростов-на-Дону», Ирина и Николай (имена изменены – Прим.) вступили в отношения, который любовники решили не афишировать.

Ирина воспитывала двух дочерей и двух сыновей и работала небольшом магазине. Знакомые отзывались о ней как как о приветливой и мягкой женщине. В мае прошлого года женщина решила расстаться с любовником.

Правда, молодой человек пришел в ярость от решения возлюбленной уйти от него. Он взял топор и зарубил женщину, а после стал наносить удары ножом. Злоумышленник снял с Ирины ювелирные украшения и отнес в подвал гаража. А тело положил в яму и залил бетоном.

О преступлении узнали, против злоумышленника возбудили уголовное дело по статьям «Убийство» и «Кража». Расследование завершили, материалы направили в суд для рассмотрения.