«Россети Северный Кавказ» повысили надежность электроснабжения предприятий жизнеобеспечения в КЧР

Фото: «Россети Северный Кавказ»

Специалисты «Россети Северный Кавказ» – выполнили ремонт оборудования подстанции 35/10 кВ «Эшкакон» в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии.

Питающий центр является основным источником электроснабжения для крупных значимых объектов гидроэнергетики и водоснабжения, обеспечивающих питьевой водой часть Малокарачаевского района и Кавказских Минеральных вод.

Энергетики филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» провели ремонт всех трансформаторов подстанции, выполнили необходимое техническое обслуживание иного оборудования энергообъекта.

В процессе эксплуатации под влиянием термических, механических, природных и других воздействий энергооборудование постепенно теряет свои первоначальные свойства и может прийти в негодность. Поэтому в ходе плановых мероприятий специалисты проверили состояние основного и вспомогательного оборудования, выявили дефекты и заменили на новые износившиеся детали.

Работы, реализованные на ключевом питающем центре выполнены в рамках подготовки сетевого хозяйства региона к зимнему периоду.