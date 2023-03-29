Жительница Ставрополя пойдет под суд за кражу денег у двух пенсионерок

Жительнице Ставрополя грозит срок за кражу денег у двух пенсионерок Фото: Даниил ОПАРИН

В Ставрополе под суд пойдет 40-летняя жительница Ставрополя, которая обокрала двух пенсионерок. Правоохранители установили, что гражданка пробралась в дом к потерпевшим и похитила деньги. Сумма ущерба составила 25 тысяч рублей.

— Гражданка проникла в домовладения двух пенсионерок и похитила денежные средства, которые в последующем потратила на личные нужды, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Потерпевшие обратились в полицию.

Сотрудники узнали, кто виновен в преступлении. Против злоумышленницы возбудили уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража). На данный момент расследование завершено, а материалы направлены в суд на рассмотрение.